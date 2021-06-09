В Татарстане сохранится теплая погода с дождями и грозами

Завтра, 10 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая, но неустойчивая погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой — переменная облачность. Как ночью, так и днем под влиянием атмосферных фронтов местами, включая Казань, будут идти кратковременные дожди. Вероятны грозы.

Прогнозируется умеренный северо-восточный и восточный ветер. При грозах он станет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают метеорологи.

В ночные часы температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла. В дневные — воздух прогреется до +23, +28 градусов. Теплее всего будет на юге Татарстана.

Из предварительных данных синоптиков следует, что в ближайшие дни на территории республики удержится теплая, но неустойчивая погода. Вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра.