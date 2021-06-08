Дожди с грозами и сильный ветер вновь ожидаются в Татарстане

Завтра, 9 июня, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Как ночью, так и днем местами пройдут кратковременные дожди. В дневные и вечерние часы в отдельных районах, включая Казань, вероятны грозы.

Прогнозируется умеренный северо-восточный и восточный ветер. При грозах он будет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. В светлое — воздух прогреется до +23, +28 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке Татарстана.

Из предварительных данных синоптиков следует, что в ближайшие дни на территории республики продолжит господствовать теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и усилениями ветра во время гроз.