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В Татарстане сохранится теплая погода, но в некоторых районах пройдут грозы
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Сегодня в республике сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Воздух прогреется до +25 градусов. Утром и днем прогнозируются порывы ветра до 12 метров в секунду, при грозе – до 16 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили, что во второй половине недели в Татарстане прогнозируется спад температур.
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