В Татарстане сохранится теплая погода, но в некоторых районах пройдут грозы

Сегодня в республике сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Воздух прогреется до +25 градусов. Утром и днем прогнозируются порывы ветра до 12 метров в секунду, при грозе – до 16 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что во второй половине недели в Татарстане прогнозируется спад температур.