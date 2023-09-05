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Общество 5 сентября 2023 07:55

В Татарстане сохранится теплая погода, но в некоторых районах пройдут грозы

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В Татарстане сохранится теплая погода, но в некоторых районах пройдут грозы

Сегодня в республике сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Воздух прогреется до +25 градусов. Утром и днем прогнозируются порывы ветра до 12 метров в секунду, при грозе – до 16 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что во второй половине недели в Татарстане прогнозируется спад температур.

#прогноз погоды #гроза
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