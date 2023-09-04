Гидрометцентр РТ предупредил о похолодании во второй половине недели

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В ближайшие дни в Татарстане ожидается теплая погода, однако во второй половине недели прогнозируется спад температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

5 и 6 сентября днем столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов, ночью прогнозируется от 9 до 14. Тем не менее на смену сухой погоде, установившейся в последние дни, придут кратковременные дожди и грозы с сильным ветром до 16 м/с. Во вторник местами возможен туман.

С приходом холодного атмосферного фронта 7 сентября температуры снизятся. И если ночью по-прежнему ожидается от 9 до 14 градусов, то днем воздух не прогреется выше 14–19 градусов.

Предварительно, 8 сентября местами пройдут дожди, а температуры ночью опустятся до 4–9 градусов, днем — до 12–17. Ситуация улучшится в субботу, 9 сентября. В республике потеплеет до 16–21 градуса, но дожди не прекратятся.