В Татарстане сохранится теплая погода и вновь опустится туман

В Татарстане сохранится достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Прогнозируется восточный ветер, слабый до умеренного, отмечают синоптики.

Кроме того, ночью и в первой половине дня местами по региону, включая Казань, вновь, как в воскресенье и понедельник, опустится туман с видимостью 500 метров и менее. Ранее из-за тумана были отменены вылеты из казанского аэропорта и случилось ДТП.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от -2 до +3 градусов (в столице республики — от 0 до 2 градусов тепла). В дневные часы воздух прогреется до +11, +16 градусов (в Казани — до 14–16 градусов), сообщают метеорологи.