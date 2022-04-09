В Татарстане сохранится относительно теплая погода и опустится туман

Завтра, 10 марта, в Татарстане сохранится установившаяся ранее относительно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью и утром в регионе пройдут дожди (в Казани — небольшие), местами также опустится туман. Днем существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 0 до +5 градусов (в столице региона — от +2 до +4). В дневные часы воздух прогреется до 8–13 градусов тепла (в Казани — до 9–11 градусов), отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели на время потеплеет до +17 градусов. Затем температурный фон вновь немного понизится.