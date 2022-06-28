В Татарстане сохранится сухая и прохладная погода

Завтра, 29 июня, на территории Татарстана сохранится сухая и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону ночью составит от +4 до +9 градусов (в Казани — от +7 до +9). Днем воздух прогреется до 15–20 градусов тепла (в столице республики — до +18, +20).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов в Татарстан на несколько дней придет похолодание.