В Татарстане на несколько дней похолодает до 14 градусов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается изменение погоды. Уже со вторника под влиянием северного антициклона в республике значительно похолодает, а вероятность дождей снизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночь на 28 июня местами пройдут грозовые дожди, а смена погоды начнется днем. Так, из-за северного ветра дневная температура будет близка к ночной: 8–13 — в темное время суток, днем — от 14 до 19.

В среду вновь ожидается прохладная погода: от 4 до 9 градусов ночью и от 14 до 19 градусов днем. Осадки не прогнозируются.

В последний день июня погода вновь изменится, и если ночью температуры снова составят от 4 до 9 градусов, то днем ожидается небольшое потепление — от 17 до 22 градусов. Прогнозируется сильный ветер до 17 м/с, кратковременные дожди и грозы.

Предварительно, 1 июля в Татарстан вернется дождливая погода, а температуры опустятся до 14–19 градусов. В субботу осадки прекратятся и в республику вернется тепло — от 19 до 23 градусов днем.