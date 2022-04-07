В предстоящие выходные в Татарстане ожидается теплая погода с небольшими дождями

В предстоящие выходные, 9 и 10 апреля, в Татарстане под влиянием гребня антициклона удержится теплая погода, которая установится в республике завтра, 8 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем субботы, 9-го числа, и в ночь на воскресенье, 10-го числа, на территории региона местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от -1 до +4 градусов в ночные часы и от +8 до +14 — в дневные, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, погодные условия в Татарстане существенно не изменятся. В республике сохранится преимущественно сухая и теплая погода с температурами от 0 до 5 градусов тепла в темное время суток и от +11 до +16 — в светлое.