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Общество 4 января 2024 15:21

Минниханов призвал татарстанцев быть осторожнее на дорогах в непогоду

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Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики не забывать об осторожности во время поездок и внимательно относиться к предупреждениям от метеослужб и МЧС.

«Установилась аномально-холодная и снежная погода, на дорогах снежные заносы и гололедица. За три дня нового года в республике случилось уже 13 аварий, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения. Внимательно относитесь к предупреждениям от метеослужб и МЧС», – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.

Он отметил, что коммунальные службы и ГИБДД работают с полной отдачей, однако безопасность татарстанцев зависит и от самих граждан.

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