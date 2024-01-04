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Минниханов призвал татарстанцев быть осторожнее на дорогах в непогоду
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики не забывать об осторожности во время поездок и внимательно относиться к предупреждениям от метеослужб и МЧС.
«Установилась аномально-холодная и снежная погода, на дорогах снежные заносы и гололедица. За три дня нового года в республике случилось уже 13 аварий, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения. Внимательно относитесь к предупреждениям от метеослужб и МЧС», – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.
Он отметил, что коммунальные службы и ГИБДД работают с полной отдачей, однако безопасность татарстанцев зависит и от самих граждан.
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