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В Татарстане в среду сохранится аномально теплая погода
В Татарстане сегодня сохранится аномально теплая погода с переменной облачностью. Существенных осадков не прогнозируется, передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Напомним, ночью в ряде районов, как предупреждали синоптики, ожидались туман и заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов.
Будет дуть южный, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду, днем местами – до 13 метров в секунду.
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что аномальное тепло задержится в республике как минимум до конца этой недели.
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