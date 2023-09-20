В Татарстане в среду сохранится аномально теплая погода

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В Татарстане сегодня сохранится аномально теплая погода с переменной облачностью. Существенных осадков не прогнозируется, передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Напомним, ночью в ряде районов, как предупреждали синоптики, ожидались туман и заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов.

Будет дуть южный, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду, днем местами – до 13 метров в секунду.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что аномальное тепло задержится в республике как минимум до конца этой недели.