В Татарстане сотрудники МЧС почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане сотрудники ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ провели акцию в День памяти и скорби и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

22 июня – День памяти и скорби. В этот день во всех подразделениях чрезвычайного ведомства республики прошли акции в знак уважения к павшим. В Зеленодольске сотрудники ПСЧ-52 рано утром зажгли свечи у памятника ветеранам войны и почтили их минутой молчания.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Война коснулась каждого жителя нашей страны. В летописи семьи практически каждого пожарного и спасателя есть родные и близкие, погибшие на той войне. Память о своих дедах и прадедах, о всех, кто не вернулся с войны, огнеборцы почтили минутой молчания. Никто не забыт, ничто не забыто!» – добавили в пресс-службе ведомства.