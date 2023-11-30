В Татарстане составили более 10 тысяч социальных портретов семей мобилизованных

В Татарстане составлено более 10 тысяч социальных портретов семей мобилизованных, для их сбора создана специализированная автоматическая система. Об этом стало известно на заседании Региональной межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей на территории РТ под председательством вице-премьера КМ РТ Лейлы Фазлеевой.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что с самого начала работы члены республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» вместе с социальными образованиями, семьями военнослужащих сформировали социальные портреты – сборники информации о возрасте, поле, образовании, социальном статусе, родственных связях, месте жительства, учебы, работы и так далее. Именно сбор этих данных, по словам руководителя движения Рината Фазылова, во многом упростил оказание адресной поддержки и работу с обращениями семей военнослужащих.

Отмечается, что в республике на особом контроле находится подробное заполнение данных в социальных паспортах семей военнослужащих, своевременное и качественное ﻿﻿рассмотрение обращений военнослужащих и их семей муниципалитетами – все это власти могут отследить через автоматизированную систему.

Поступающие запросы самые разнообразные: от переживания жен о долгом перерыве «связи» с военнослужащим, своевременного получения ветеранской пенсии, предоставления земельных участков, заморозке кредита банка, направления на реабилитацию до бытовых вопросов, таких как помощь с присмотром за детьми, просьбы засыпать яму у дома, ремонт домофона, помощь в направлении на операцию, просьбы наколоть дрова и другие.

«Мы не имеем права пропустить ни одного участника СВО. С этими людьми нужно работать глаза в глаза. Этот паспорт позволяет улучшить качество поддержки», – отметила Лейла Фазлеева.

Фото: © «Татар-информ»

Об особенностях организации обучения специалистов, занятых в оказании помощи семьям участников СВО, рассказала Ольга Демьянова. Отмечается, что в декабре запланировано дополнительное обучение сотрудников по поступающим обращениям участников СВО и членов их семей, и заполнению социальных паспортов.

В свою очередь социальные координаторы филиала Фонда «Защитники Отечества» оказывают консультации в части оформления льгот и выплат для участников СВО и их семей. Движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» оказывает помощь бойцам СВО, адресную поддержку их семьям. Информационный ресурс «Забота о своих» - бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям.

Вице-премьер РТ отметила важную роль социальных паспортов в систематизации и улучшении качества помощи бойцам и их семьям. По словам Лейлы Фазлеевой, в республике много организаций, готовых помогать, но помощь зачастую не систематизирована. Не существует унификации по работе с участником СВО, есть невидимый контур работы, который нужно наладить, отметила она.