«Поможем освоиться всем, кто вернулся с СВО»: эксперты о помощи волонтеров и государства

Ринат Фазылов отметил, что запросы о дополнительной помощи поступают не только от бойцов, но и от членов их семей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Отвечаем на все вопросы бойцов и их близких, стараемся решать все их проблемы»

Руководитель республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов отметил, что запросы о дополнительной помощи поступают не только от бойцов, но и от членов их семей. Они бывают и достаточно простыми в исполнении, и весьма специфичными.

«Помимо поддержки самих участников СВО, также организована адресная поддержка их семей. Заработала горячая линия движения, на которую поступают обращения. Основную часть поступивших обращений мы направляем в муниципальные образования, они связаны с оказанием адресной, бытовой и социальной подержки. Поэтому с самого начала работы мы всместе с социальными образованиями, семьями военнослужащих сформировали социальные портреты», – сказал он.

Социальный портрет – это сборник информации о возрасте, поле, образовании, социальном статусе, родственных связях, месте жительства, учебы, работы и так далее. Именно сбор этих данных, по словам Рината Фазылова, во многом упростил оказание адресной поддержки и работу с обращениями семей военнослужащих.

Заработала горячая линия движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», на которую поступают обращения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря социальным портретам мы сейчас можем увидеть, какая помощь уже оказана и в чем люди еще нуждаются. Эта работа проводится строго с защитой персональных данных всех членов семей военнослужащих», – дополнил Ринат Фазылов.

Большая работа, по словам руководителя «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», также прошла в информационном поле – сайт организации обзавелся специальной новостной лентой. В ней размещается все необходимое о сборах гуманитарных грузов и другой помощи, информация дублируется в социальных сетях на русском и татарском языках.

«На сайте также размещаются адресные заявки, поступающие от командиров подразделений, где проходят службу наши ребята, в дальнейшем исполнение этой помощи также проверяется на сайте. Еще один наш вектор – это оказание помощи нашим ребятам на передовой, мы принимаем заявки, формируем груз и отправляем его на место дислокации ребят», – отметил он.

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Ринат Фазылов сделал особый акцент на важности работы с волонтерскими сообществами. Разнообразные обьединения, сплоченные одной целью, помогают бойцам с продуктами, обмундированием, медикаментами, беспилотниками и многим другим.

«Волонтерские сообщества на сегодняшний день – созданы самыми активными гражданами, это клуб единомышленников. Активное участие в таких сообществах принимают родственники участников СВО, они погружены в тему, общаются между собой, решают проблемы совместно. Такие сообщества не оставляют бойцов и семьи военнослужащих один на один со своими проблемами – помогают друг другу. Важно отметить, что все направления нашей дейтельности нашли отражение в ресурсе ‘’ЗАБОТА О СВОИХ’’. Ресурс является уникальным для нашей страны и очень актуальным, ведь в одном ресурсе можно получить ответы на все вопросы, которые возникают у семей военнослужащих и у самих бойцов», – сказал он.

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Ринат Фазылов рассказал, что чаще всего семьи военнослужащих и сами бойцы обращаются в «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» с консультационными вопросами. Узнают, в какие ведомства, организации и по каким вопросам можно обращаться. Вторая по популярности группа вопросов – бытовые, семьи военнослужащих просят, например, нарубить дрова или поменять резину автомобиля.

«Бывают и более персональные обращения, связанные с домашними питомцами. Мужчина ушел в зону СВО, у него дома с семьей осталась собака, которая воспринимала хозяином только мужчину. Возникла проблема с выгулом этой собаки и с ее поведением. Мы нашли волонтера, который занимается дрессировкой немецких овчарок, и эту проблему удалось решить», – подытожил Ринат Фазылов.

Зиля Валеева: «Те, кто возвращается со спецоперации – наши герои – тоже стараются либо освоить новое дело, либо продолжить себя в той профессии, где они работали до СВО» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ребята возвращаются с СВО и пробуют себя в новых профессиях»

В Татарстане с началом СВО для помощи и поддержке военнослужащих сформировались и штабы действий органов государственной власти, и общественные движения, рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. По ее словам, они очень активно взаимодействуют в сети и любые вопросы решают сообща. Все, кто в этой работе принимает участие, по своей инициативе, нацелены на решение возникающих вызовов.

«Я вам приведу несколько примеров грантовых конкурсов, направленных на помощь участникам СВО и их семьям. Прежде всего это – реабилитация защитников страны и их родителей. Помощь оказывается некоммерческой организацией ‘’НАЗ’’ Кукморского района. Они помогают оказывать бесплатную реабилитацию с большим количеством услуг. Уже 13 человек прошли через их проект и востребованность для других людей только растет», – рассказала Зиля Валеева.

По словам председателя Общественной палаты РТ, есть еще одна похожая организация в Спасском районе, помогающая семьям работников образования, чьи родные, сыновья или мужья сейчас находятся в зоне СВО.

«Те, кто возвращается со спецоперации – наши герои – тоже стараются либо освоить новое дело, либо продолжить себя в той профессии, где они работали до СВО. Им тоже нужна помощь, и мы продолжаем помогать. Приведу в пример Рустама Мутигуллина и Марата Аббясова из Азнакаевского района. Рустам из деревни Чекан, пошел служить добровольцем в «Ахмат», потом вернулся и решил заняться фермерством, сейчас у него 10 коров, со всеми домашними делами ему помогают жена и два сына. Марат, который раньше работал в буровой компании, а потом также ушел добровольцем на спецоперацию, вернушись, нашел себя в занятии пчеловодством. Взял в аренду участок, начал разводить пчел. Первую партию меда отправил своим сослуживцам и на этом не остановился, продолжает отправлять им мед. Он, как никто другой знает, что на передовой часто хочется сладкого», – рассказала глава Общественной палаты РТ.

Айгуль Сабирова: «Мы помогаем детям и подросткам бороться с тревожностью, возникающей из-за ожидания близких» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Помогаем справиться с тревожностью и организовываем отдых на море»

«С первых дней Министерство молодежи Татарстана активно вовлечено в повестку. Мы тесно взаимодействуем с движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Мы вместе с первых дней выстраивали работу по всей республике, у нас созданы муниципальные штабы, которые во многих районах базируются в добровольческих центрах», – сказала заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова.

Нередко подростки, молодые люди, родители или родственники которых участвуют в СВО, нуждаются в психологической помощи из-за развивающейся тревожности. Возможность ее получить есть у всех.

«Министерство по делам молодежи РТ на базе своих педагогических центров предоставляет психологическую поддержку детям и молодежи, у которых один из родителей участвует в спецоперации. Мы помогаем им бороться с тревожностью, возникающей из-за ожидания близких. Мы выстраиваем единую работу с профессиональными психологами и медицинскими центрами», – сказала она.

Министерство молодежи РТ запустило два телефона доверия, которые работают круглосуточно, детский – 8 800 200 01 22 и круглосуточный молодежный телефон доверия – 8 800 555 22 20. По словам Айгуль Сабировой, на эти номера поступило уже больше тысячи звонков.

«Вторая мера поддержки по линии министерства – это предоставление путевок для оздоровительного отдыха детей мобилизованных. За прошедший летний сезон при поддержке Раиса РТ был организован отдых порядка трех тысяч детей. Их направляли в лагеря, расположенные в Татарстане, и на Черное море – в Крым.

Айгуль Сабирова рассказала о работе с вернувшимися участниками СВО. По ее словам, этим летом в Казани стартовал крупный федеральный проект «Твой герой», благодаря которому Минмолодежи РТ начало привлекать вернувшихся бойцов к работе с детьми.

«Бойцы помогали нам летом на базе республиканских центров «Авангард», и «Воин». Их привлекали в качестве инструкторов по начальной военной подготовке в тематических сменах. Накануне Дня республики к нам приехали 20 Героев России. В течение нескольких дней, включая первое сентября, дети и молодежь встречались с героями во всех районах республики. Они открывали школы, встречались с ветеранами, работа по этой теме только набирает обороты», – рассказала Айгуль Сабирова.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»