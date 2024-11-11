В Татарстане собрали почти 1000 тонн урожая для нуждающихся

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В Татарстане собрано и направлено нуждающимся 968 тонн гушр-садаки. В Духовном управлении мусульман Татарстана подвели итоги этой масштабной акции по сбору.

Самую высокую активность проявили мухтасибаты Сармановского (86,4 тонн), Арского (75 тонн), Рыбно-Слободского (75 тонн) и Балтасинского (73,9 тонн) районов. Мусульмане Татарстана привозили в мечети сезонные овощи, варенья и мед.

Собранные продукты были направлены в благотворительные организации, социальные учреждения и мусульманские учебные заведения. Благотворительный фонд «Закят» смог обеспечить за период акции 530 семей. В реестре нуждающихся фонда их более 1000.

Акция по сбору гушр-садаки осуществляется ДУМ РТ ежегодно во всех мухтасибатах республики с 2017 года. В первый год было собрано около 160 тонн урожая, но уже в 2019, 2020, 2022 годах это число превысило 1000 тонн.

Благотворительный сбор вошел в современную религиозную практику по инициативе главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. Обязательность этого вида милостыни обусловлена тем, что «подлинной причиной любого урожая является милость Аллаха, которая проявляется благоприятствованием природных факторов».