БФ «Закят» обеспечил нуждающиеся семьи девятью тоннами урожая

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В продолжение кампании по сбору и раздаче гушр-садаки благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ обеспечил нуждающихся 4 тоннами сезонного урожая. Картошку, морковь, тыкву, консервацию и другое продовольствие привезли из мечетей Балтасинского и Алексеевского мухтасибатов.

Гушр-садака — это разновидность милостыни. В конце сезона урожая верующие мусульмане должны отдавать малоимущим десятую часть своего урожая. Кампания по сбору садаки централизовано проводится ДУМ РТ с 2017 года.

«За последние пять лет нам удалось раздать 150 тонн гушра для 5000 нуждающихся семей. Ежегодно силами мухтасибатов по всей республике раздается около 1000 тонн гушра. С точки зрения шариата гушр является разновидностью закята — обязательным пожертвованием. Есть несколько различий — гушр не зависит от количества урожая и составляет десятую его часть», — рассказал руководитель благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

Женщина по имени Фарида страдает от онкологического заболевания. У нее нет возможности собирать и растить урожай, поэтому помощь для нее особенно важна. В реестре нуждающихся фонда она находится уже два года. «Здесь не делят на христиан и мусульман», — отметила Фарида.

Двенадцать лет назад Люция была волонтером, как и сейчас. По словам Люции, в те времена она и ее товарищи были одними из первых, кто собирал продовольствие для нуждающихся. Со временем у команды волонтеров появились спонсоры.

В реестре нуждающихся благотворительного фонда «Закят» более 1000 семей — малоимущие, многодетные или неполные. На данный момент через фонд удалось обеспечить около 250 семей девятью тоннами продуктов.

В мечетях Татарстана сбор гушр-садаки продолжается до конца октября. Каждый может принести картофель, лук, яблоки, капусту, свеклу в мечеть. Собранное продовольствие направляется в благотворительные организации, социальные учреждения и мусульманские учебные заведения. Уже оттуда милостыня попадает в руки нуждающимся.