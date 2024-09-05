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В Татарстане собрали 3 млн тонн зерна
Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна со средней урожайностью 28,8 ц/га. Уборка зерновых продолжается в 41 районе республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«За прошедший день по всему Татарстану намолотили более 85 тыс. тонн сельскохозяйственных культур», – говорится в сообщении.
Уборку зерновых культур уже завершили в Спасском районе. Здесь аграрии собрали около 100 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 28,5 ц/га.
Первым уборочную кампанию завершил Атнинский район, где собрано почти 60 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 34,3 ц/га.
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