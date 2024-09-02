Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Атнинский район первым в Татарстане завершил уборку зерновых
В Атнинском районе Татарстана завершилась уборочная кампания. Еще в 42 районах уборка зерновых продолжается. Всего по республике собрано более 2,7 млн тонн зерна со средней урожайностью 29,1 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«За прошедшие два дня по всей республике намолотили более 167 тыс. тонн сельскохозяйственных культур», – отметили в министерстве.
В Атнинском районе собрано почти 60 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 34,3 центнера с гектара. В некоторых хозяйствах Тетюшского района урожайность превышает 41,6 ц/га.
В Кукморском районе средняя урожайность достигает 37,1 ц/г, а в Кайбицком, Аксубаевском и Тукаевском районах – более 35,1.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»