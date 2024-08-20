В Татарстане собираются продвигать традиционные ценности с помощью фильмов и форумов

Федеральный Сабантуй в Марий Эл

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане утвержден план мероприятий на 2024–2026 годы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующее распоряжение Правительства РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

План разделен на 12 тематических разделов, включающих в общей сложности 98 пунктов. С помощью различных мероприятий предполагается, в частности, укреплять гражданское единство, общероссийскую гражданскую идентичность, межнациональное и межрелигиозное согласие, сохранять историческую память, сохранять, укреплять и продвигать традиционные семейные ценности, защищать и поддерживать русский язык в качестве языка государствообразующего народа (включая недопущение использования нецензурной лексики).

Кроме того, план предусматривает проведение мероприятий, направленные на реализацию государственной политики по укреплению роли традиционных ценностей в массовом сознании и воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, поддержку общественных проектов в области патриотического воспитания и сохранения наследия народов России, поддержку религиозных организаций традиционных конфессий и так далее.

Отдельно в документе прописано создание государственного заказа на проведение научных исследований и создание произведений литературы и искусства, нацеленных на сохранение и продвижение традиционных ценностей, а также обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия.

Упоминается также в плане «защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия» и «повышение роли России в мире» за счет продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Речь в плане идет о проведении таких событий, как фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», проект «Без бергэ — Мы вместе», конкурс-фестиваль «Шәҗәрә — Моя родословная», фестиваль «Балкыш» («Сияние»), журналистский конкурс «Многоликая Россия», традиционные праздники народов Татарстана, торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены», фестиваль духовной песни «Троицкие напевы», народный праздник «Яблочный Спас», Форум православной общественности РТ, фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», Рождественские, Онегинские, Аксаковские чтения среди школьников, фестиваль «Пушкин ФЕСТ», а также многих других. Сабантуи будут организовываться в том числе в регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Запланировано также создание документальных фильмов о семейных династиях, разработка онлайн-версии контента и портала Татарской энциклопедии, организация экспедиций по поиску павших на Великой Отечественной войне, проведение встреч с ветеранами, восстановление объектов культурного наследия религиозного назначения — сооружений, входящих в ансамбль Казанского Богородицкого монастыря, Ново-Слободской (Белой) мечети, храма-памятника павшим воинам на Казанке, мечетей «Аль-Марджани» и «Иске-Таш», Гостинодворской церкви (все находятся на территории Казани).