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Путин подписал указ о поддержке разделяющих традиционные ценности иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий право на временное проживание в стране иностранцам, придерживающихся традиционных ценностей в их российском понимании. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Обращаться с заявлением о выдачи разрешения на временное проживание вне утвержденной квоты и без документа, подтверждающего владение русским языком, знание российской истории и основ законодательства РФ, смогут граждане иностранных государств и лица без гражданства, пожелавшие переехать в Россию «по мотивам неприятия <...> политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Подпадающим под эти условия иностранцам будут выдаваться однократные обыкновенные частные визы на срок три месяца — по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения.
Перечень государств, реализующих идеологические установки, противоречащие традиционным ценностями в их российском понимании, будет утверждать Правительство РФ по представлению Министерства иностранных дел.
Теперь Правительство должно в месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию указа, и привести свои акты в соответствие с ним.
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