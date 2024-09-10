В Татарстане собираются испытывать стеклянные диски для хранения данных

В Татарстане планируется создать лабораторию для испытания стеклянных дисков для хранения данных. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель лаборатории лазерного наноструктурирования стекла Российского химико-технологического университета Иван Глебов.

«Соглашение с Фондом перспективных исследований будет состоять в том, что на площадке Госархива Татарстана будет выделено помещение. Там может пройти апробация этих стеклянных дисков, а именно записи и считывания информации. У нас стоит задача провести испытания этих стеклянных дисков и показать, что они действительно превосходят поликарбонатные, DVD, Blue-Ray и другие технологии, и показать, насколько превосходят», – рассказал Глебов.

Так, в лаборатории могут испытать, как на стеклянные диски воздействуют плесневые грибы, личинки насекомых, как они реагируют на температурное воздействие. Сейчас для проведения необходимых работ закупается оборудование.

Потребителями стеклянных дисков для хранения информации могут стать архивы, музеи, библиотеки, госструктуры, армия, банки, предприятия госкорпораций, которым нужно хранить информацию повышенной важности.

Соглашение о сотрудничестве Госархива РТ и Фонда перспективных исследований должно было быть подписано на площадке Kazan Digital Week, но подписание перенесли. Глебов заверил, что «все будет подписано в рабочем порядке».

Ранее на Kazan Digital Week показали «вечный диск» для хранения данных.