На Kazan Digital Week показали «вечный диск» для хранения данных

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На форуме Kazan Digital Week презентовали российскую разработку – стеклянный диск, который можно использовать для хранения информации. Носитель может пережить наводнения, пожары и плесень, а информацию с него можно будет прочесть через тысячи лет.

«Мы записываем информацию на кварцевые диски либо диски из любого другого стекла. Диск может содержать 300 Гб информации. Диск делается из термополированного стекла, стоимость такого носителя будет 75 рублей. Мы записываем информацию не на тысячу лет, а бессрочно», – рассказал руководитель лаборатории лазерного наноструктурирования стекла Российского химико-технологического университета Иван Глебов.

Это одна из лабораторий Фонда перспективных исследований, с которым Государственный архив Республики Татарстан планирует подписать соглашение о сотрудничестве.

«Это идеальный носитель информации, чтобы заменить все остальные», – считает руководитель лаборатории.

В разговоре с «Татар-информом» Глебов пояснил, что технология хранения информации на кварцевом стекле не новая, но сейчас она стала более доступной с точки зрения финансов.

«Еще в 90-е годы, как только фемтосекундные лазеры изобрели, мы уже начали пробовать записывать информацию. Просто стоимость фемтосекундных лазеров была-то космическая, а сейчас их уже десятками тысяч выпускают, причем большое количество лазеров выпускают именно наши предприятия. Например, для операции на глаза», – сообщил Глебов «Татар-информу».

Презентация «вечного диска» для хранения данных прошла на деловой секции «Цифровые возможности при проведении экспертизы документов». Ее модерировала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. Участниками обсуждения стали директор агентства «Узархив» при министерстве юстиции Узбекистана Улугбек Юсупов, а также специалисты по архивному делу из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского округа – Югры.