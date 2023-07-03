В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ в мае выросла на 3,2%

© Султан Исхаков / архив «Татар-информ»

В мае этого года собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения Татарстана составила 101,3%. В годовом выражении она выросла на 3,2%. В целом за январь — май 2023-го собираемость увеличилась на 0,5% по сравнению с 2022-м, достигнув уровня в 97,2%.

Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Среднегодовой уровень собираемости платежей за коммуналку составил 99,4%, что на 0,6% выше уровня предшествующего года. При этом в 26 муниципалитетах среднегодовой уровень не дотягивает до среднереспубликанского, а в 19 — превосходит его, отметил докладчик.

В электронном формате совершается 72,6% платежей. Вместе с тем в Дрожжановском и Мамадышском районах доля онлайн-транзакций меньше 50%. Еще в 27 районах она колеблется от 50 до 72,6%. В оставшихся 16 муниципалитетах таких платежей больше, чем в среднем по региону (в Альметьевском районе — и вовсе 84%).

К 1 июня сумма просроченной задолженности за газ в Татарстане равнялась 251 млн рублей, снизившись на 57 млн рублей за год, а за потребленную электроэнергию — 48 млн, уменьшившись на 8 млн. Задолженность же управляющих организаций за тепловую энергию перед «Татэнерго» стала меньше на 157,5 млн рублей, составив менее 254 млн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что эксперт объяснил, почему Казань изменит с июля тарифы на жилищные услуги.