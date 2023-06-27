Эксперт объяснил, почему Казань повысит с июля тарифы на жилищные услуги

В Казани с 1 июля примерно на 6% повысятся тарифы на жилищные услуги. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор «Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Дмитрий Романов.

«Повысятся не коммунальные, а жилищные тарифы, которые связаны с содержанием многоквартирных домов. Поскольку большинством домов в Казани управляют управляющие компании, они используют городские тарифы. А городские тарифы устанавливают органы местного самоуправления, Комитет ЖКХ», — отметил собеседник агентства.

Эксперт пояснил, что индексация связана с увеличением заработной платы людей, трудящихся в отрасли, и удорожанием самих ресурсов. Перед утверждением тарифы проходят обязательную экспертизу.

«Когда много управляющих компаний обращается за повышением тарифов, принимается решение об индексации. Управляющие компании обращаются в Комитет ЖКХ и органы местного самоуправления», — добавил Романов.

Согласно действующему жилищному законодательству, жильцы должны устанавливать жилищные тарифы сами на общих собраниях. Но если они этого не делают, то применяются общегородские тарифы, установленные органами местного самоуправления, Комитетом ЖКХ Казани.

«С 1 июля повысятся тарифы на управление жилым фондом, уборку придомовых территорий и мест общего пользования, техническое обслуживание инженерных сетей, дератизацию и дезинфекцию, текущий ремонт, обслуживание вентканалов, дымоходов и так далее», — уточнил спикер.

По его словам, в целом это повышение будет «не слишком ощутимым». Начисления в платежках будут зависеть от площади квартир.

Дмитрий Романов также напомнил, что платежки ЖКУ состоят из двух частей — жилищной и коммунальной. Госкомитет РТ по тарифам устанавливает тарифы на коммунальные услуги, повышение которых произойдет в Татарстане не ранее июля 2024 года.