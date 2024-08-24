В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ в июле снизилась на 1,7%

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В июле этого года собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения Татарстана составила 103,4%, снизившись на 1,7% год к году. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом в целом за январь — июль уровень собираемости платежей населения по Татарстану составил 98,7%, что на 0,1% выше показателя прошлого года. Среднегодовой уровень, впрочем, равняется 99,2%, что ниже аналогичного периода 2023-го на 0,4%.

Доля платежей в электронном формате в общем объеме достигла 76,2%, уточнил глава Минстроя РТ.

Просроченная задолженность за газ по республике к 1 августа была чуть меньше 222 млн рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года она снизилась на 13 млн рублей.

Долг за потребленную электроэнергию за год незначительно увеличился — на 670 тыс. рублей. На начало последнего летнего месяца он равнялся 39 млн.

В свою очередь задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» по состоянию на 1 августа уменьшилась на 33 млн рублей и составила 128 млн рублей, добавил Айзатуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы переплатили за ЖКУ 217 млн рублей за полгода.