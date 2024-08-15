Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцы переплатили за ЖКУ 217 млн рублей за полгода
По итогам первого полугодия 2024 года в Татарстане произвели перерасчет по 8,6 тыс. из 11,8 тыс. многоквартирных домов, обслуживаемых АО «Татэнергосбыт». Это позволило вернуть татарстанцам 217,8 млн рублей в качестве компенсации за переплаченные коммунальные услуги, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.
Он напомнил, что в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, расчет платы за коммунальные ресурсы должен осуществляться по нормативам. В конце года производится перерасчет на основе показаний приборов учета.
«Мы направили во все исполкомы письма и просим на общие собрания жильцов этот вопрос принципиально выносить, чтобы потом не по итогам года проводить эти расчеты плюсовые-минусовые, а сразу – месяц закрыли и по факту оплатили. Это обеспечит полную прозрачность и не будет возникать ни у кого вопросов», – отметил Тыгин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»