В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане в 10.19 сняли режим «Беспилотная опасность», который ввели сегодня в 04.49. Об этом сообщили в приложении МЧС.
«Татар-информ» рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 10.16 сняли временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации.
Напомним, что сегодня ранним утром в аэропортах из-за «угрозы атаки беспилотных воздушных средств» действовал режим «Ковер».
Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы, отмечает представитель Росавиации Артем Кореняко.