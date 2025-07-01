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Происшествия 1 июля 2025 10:25

В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность»

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В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане в 10.19 сняли режим «Беспилотная опасность», который ввели сегодня в 04.49. Об этом сообщили в приложении МЧС.

«Татар-информ» рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 10.16 сняли временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Напомним, что сегодня ранним утром в аэропортах из-за «угрозы атаки беспилотных воздушных средств» действовал режим «Ковер».

Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы, отмечает представитель Росавиации Артем Кореняко.

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