В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность», аэропорт Казани закрыт

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На территории Республики Татарстан с 4.49 объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – говорится в заявлении ведомства.

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При этом в международном аэропорту Казани из-за «угрозы атаки беспилотных воздушных средств» действует режим «Ковер».

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, отмечает представитель Росавиации Артем Кореняко.