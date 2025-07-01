news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 июля 2025 07:09

В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность», аэропорт Казани закрыт

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность», аэропорт Казани закрыт
Фото: скриншот

На территории Республики Татарстан с 4.49 объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – говорится в заявлении ведомства.

Фото: скриншот

При этом в международном аэропорту Казани из-за «угрозы атаки беспилотных воздушных средств» действует режим «Ковер».

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, отмечает представитель Росавиации Артем Кореняко.

#беспилотники #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

30 июня 2025