В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя 5 часов

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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности — он действовал с 06:40 по московскому времени. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 31 июля, в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности. Он был объявлен в 07:18 и снят более чем через шесть часов, в 13:40. При этом аэропорты в республике работали штатно.