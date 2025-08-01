МЧС вновь предупредило татарстанцев о беспилотной опасности

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На территории Республики Татарстан сегодня в 06:40 по московскому времени ввели режим «Беспилотная опасность». Эта информация была опубликована в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – отмечалось в сообщении ведомства.

Накануне, 31 июля, в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности. Он был объявлен в 07:18 и снят более чем через шесть часов, в 13:40. При этом аэропорты в республике работали штатно.