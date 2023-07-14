Бензин всех марок в Татарстане за неделю подскочил в цене

В Татарстане за неделю, с 3 по 10 июля, поднялись цены на все марки бензина, а также на дизельное топливо. Информацию об этом опубликовал Татарстанстат.

Согласно данным статистического ведомства, АИ-92 подорожал на 25 копеек – с 47,1 до 47,35 рублей за литр. Цена одного литра АИ-95 подскочила на 36 копеек – до 51,37 рублей, а АИ-98 подорожал на 4 копейки – до 62,68 рублей. Дизельное топливо за это время поднялось в цене на 5 копеек – с 55,09 до 55,14 рублей за литр.

Подробнее о причинах роста цен в материале: «За неделю уже три раза повышали»: бензин на заправках подорожал на 1-2 рубля.