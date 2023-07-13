«За неделю уже три раза повышали»: бензин на заправках подорожал на 1-2 рубля

На АЗС в Казани резко подорожало топливо

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дело в ситуации на рынке»

Корреспондент «Татар-информа» объездил несколько заправок. На одной из них оператор рассказал, что за последнюю неделю цены на топливо повышались уже трижды. По его мнению, все дело в ситуации на нефтепродуктовом рынке.

«Буквально за неделю у нас уже три раза поднимались цены. Это из-за ситуации на рынке. С нефтью непонятно что творится. Наши ископаемые в цене на международном рынке падают, ее никто не берет, здесь цены растут», – сказал молодой человек за кассой.

На других АЗС корреспонденту «Татар-информа» также подтвердили, что за последнюю неделю было зафиксировано поднятие цен. В частности, Аи-92 в среднем поднялся на 60-70 копеек. Это сравнительно серьезный рост, учитывая, что еще в июне этого года «скачком цен вверх» называли подорожание в 11 копеек.

«Цены растут понемногу каждую неделю. Но вот за последнюю выросли на целых 60 копеек», – сообщила корреспонденту «Татар-информа» девушка-оператор на следующей АЗС.

Аи-92 в среднем поднялся на 60-70 копеек Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Сегодня цены на Аи-92 на АЗС были в диапазоне 47,6-47,99 рубля за литр, на Аи-95 достигли 51,45-53,5 рубля, дизельное топливо стоит 54,9-55,6 рубля.

По последним данным Росстата, стоимость Аи-92 в Казани на начало июля составляла в среднем 47,1 рубля, Аи-95 – 51,01 рубля, дизельного топлива – 55,09. То есть в среднем за пару недель топливо подорожало на 1-2 рубля.

Напомним, в начале года Аи-92 стоил 45,96 рубля за литр, Аи-95 – 49,46 рубля, дизельное топливо – 54,34 рубля.

«Сейчас цены скакнули действительно ощутимо»

«Татар-информ» поговорил и с водителями, которые заправлялись на казанских АЗС. Так, Артур Зайцев, который «кормит» свой автомобиль только 95-м бензином, заявил, что если раньше цены поднимались на несколько копеек и это было не так заметно, то теперь разница ощутима.

За последнюю неделю цены на топливо повышались уже трижды Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Я всегда заправляюсь на полный бак, чтобы не ездить несколько раз в неделю на заправки. Еще неделю назад сумма была очевидно меньше. На самом деле, цены скаканули ощутимо. Кажется, что условные полтора рубля за литр – это ерунда. Но когда ты заправляешь 65 литров, то уже и сумма другая. А если такие повышения теперь будут каждую неделю?» – возмутился водитель.

Сам корреспондент «Татар-информа» является постоянным водителем и заправляется на одной и той же АЗС на одну и ту же сумму – 1,4 тыс. рублей. Благодаря онлайн-приложению несложно проследить, что буквально с мая объем топлива, которое можно купить за эти деньги, сократился почти на 2,5 литра.

У работника одной из заправок Владимира есть свой автомобиль, но он предпочитает добираться до работы на общественном транспорте, и не последнюю роль в этом сыграл и рост цен на бензин.

«Да я, честно сказать, даже и не особо слежу за ценами. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что на автобусе на работу мне ездить лучше. Несмотря на то что это не так комфортно, как личное авто, но зато не надо думать о месте для парковки и стоимости бензина. Растут цены, конечно, быстро. Это одна из причин, почему я предпочитаю общественный транспорт», – отметил работник.

«На сегодняшний день операторы торгуют даже без наценки. Ситуация на заправках очень аховая и сложная, и она продолжает усугубляться» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Почему дорожает топливо?

Биржевая цена на бензин Аи-92 впервые в истории торгов превысила 60 тыс. рублей. Летом рекордные значения обновила и стоимость Аи-95. «Увеличение оптовых цен на бензин происходит на фоне роста экспортной альтернативы и недостаточного предложения на рынке, в результате чего растет и стоимость топлива в рознице. Правительство и регуляторы обсуждают меры по стабилизации цен, в том числе квотирование экспорта, а также рекомендуют нефтекомпаниям наращивать отгрузки в РФ, но пока это не привело к существенным результатам», – отметила газета «Коммерсант».

Рост в рознице глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов объяснил тем, что цены на топливо на заводах-изготовителях выросли существенно. «Заправки, торгуя под 55 рублей за литр бензина, по сути только зарабатывают с продажи, не более. Покупают на заводах и продают на заправках, оказывая услуги. Цена растет лишь потому, что она растет по всей России на заводах», – сказал он.

По его словам, на предприятиях топливо начало расти еще с начала года. «На сегодняшний день операторы торгуют даже без наценки. Ситуация на заправках очень аховая и сложная, и она продолжает усугубляться», – заявил эксперт.

В начале года Аи-92 стоил 45,96 рубля за литр, Аи-95 – 49,46 рубля, дизельное топливо – 54,34 рубля Фото: © «Татар-информ»

По его словам, федеральные власти в курсе, но ничего с этим не могут поделать. «Рынок создается на товарной бирже в Санкт-Петербурге. Потому рыночный механизм формирования цены справедливый. Цена растет, потому что не хватает товаров на бирже. На бирже не хватает 92-го, 95-го бензина. Если больше бы производили заводы и продавали бы на внутренний рынок, цена бы упала. К сожалению, этого не происходит. Обусловлено это тем, что часть заводов находится на ремонте. Есть понятие серого экспорта, когда бензин вывозится в другие страны. Эту проблему знают, и в Правительстве пытаются принять меры, но пока никакие механизмы не помогают. Не хватает усилий, чтобы понизить цены», – сказал Сулейманов.