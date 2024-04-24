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В Татарстане снизился объем грузоперевозок: как власти решают проблему
В Татарстане в 2023 году снизился объем грузоперевозок транспортом и по железной дороге на 2,6% и 3,4% соответственно по сравнению с 2022-м. Однако власти прогнозируют рост перевозок по воде, пишет РБК Татарстан.
Как сказал замминистра транспорта РФ Василий Десятков, в апреле власти хотят запустить в эксплуатацию Николаевский гидроузел в Волгоградской области. К навигации 2025-го планируется открыть шлюз 15А на Городецком гидроузле. Также 2025-2026 годах проведут работы на 30 дамбах, что поможет увеличить пропускную способность Волги на 13 млн тонн. Как следствие, вырастит и объем поступления грузов в республику.
Помимо этого, чтобы управлять грузопотоками, в Татарстане думают над созданием единого логистического оператора региона. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, через оператора будут организовывать перевозки на железных дорогах и даже хотят в будущем обеспечить контроль над речным грузовым транспортом.
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