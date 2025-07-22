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Общество 22 июля 2025 17:50

В Татарстане снизилось количество «отказников» от сдачи ЕГЭ и ОГЭ

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В Татарстане по сравнению с прошлым годом снизилось количество «отказников» от государственной итоговой аттестации. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

Успешно проведена работа по профилактике отказов родителями выпускников от обработки персональных данных. Они необходимы для допуска к сдаче экзаменов, рассказал глава Минобрнауки РТ.

«Эта работа была поддержана прокуратурой республики, судами, СМИ. И по ее итогам количество таких заявлений сократилось с десяти в прошлом году до трех – в текущем. То есть количество отказавшихся от ЕГЭ в этом году у нас равно нулю, от ОГЭ – всего три человека. Все они из Казани», – подчеркнул он.

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#егэ #огэ #егэ и огэ #государственная итоговая аттестация
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