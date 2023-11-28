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Путин: За 10 лет удалось почти в два раза снизить младенческую смертность в России
За 10 лет в России почти в два раза снизилась младенческая смертность, более чем в два раза – детская. Об этом Президент Владимир Путин сказал на церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов.
Глава государства напомнил, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку было определено как один из ключевых приоритетов национального проекта «Здравоохранение» и региональных программ модернизации первичного звена отрасли.
«Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность – от 0 до 17 лет – также сократилась более чем в два раза», – подчеркнул Президент.
Он отметил, что показатель по младенческой и детской смертности в стране находится сегодня на исторически минимальных значениях, передает пресс-служба Кремля.
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