Путин: За 10 лет удалось почти в два раза снизить младенческую смертность в России

За 10 лет в России почти в два раза снизилась младенческая смертность, более чем в два раза – детская. Об этом Президент Владимир Путин сказал на церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов.

Глава государства напомнил, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку было определено как один из ключевых приоритетов национального проекта «Здравоохранение» и региональных программ модернизации первичного звена отрасли.

«Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность – от 0 до 17 лет – также сократилась более чем в два раза», – подчеркнул Президент.

Он отметил, что показатель по младенческой и детской смертности в стране находится сегодня на исторически минимальных значениях, передает пресс-служба Кремля.