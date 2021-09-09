В Татарстане будут поддерживать численность диких кабанов на уровне менее тысячи голов

В Татарстане необходимо поддерживать численность диких кабанов на уровне менее тысячи голов, чтобы избежать заноса и распространения африканской чумы свиней. Об этом заявил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Регулирование численности кабанов идет по всей республике. В прошлом году было добыто 4,6 тыс. кабанов, с начала 2021 года – 4,3 тыс. Пробы сдаются на анализ африканской чумы свиней. Поддержание численности кабанов, меньше тысячи голов, у нас должно сохраняться, думаю, на протяжении оставшихся лет», – сказал спикер.

Чиспияков отметил, что африканская чума свиней была обнаружена в прошлом году в Татарстане, поэтому необходимо было заниматься сокращением численности диких кабанов. «До выявления заболевания в республике было более 6 тыс. кабанов, сейчас меньше тысячи. Норматив для нашей республики – на тысячу гектаров 0,25 особей должно содержаться. Этот показатель удерживался», – подчеркнул он.

Начальник управления уточнил, что в настоящее время животные получили приплод, и снова нужно регулировать их количество, чтобы соблюсти норматив.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин добавил, что еженедельно в Татарстан завозится 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 2,5 тыс. свиней и около 150 тыс. птицы. «Республика у нас животноводческая, приобретается и продается много животных. Поэтому надо быть очень бдительными», – заметил он.

По словам спикера, российский регион, откуда планируют завести животное в Татарстан, должен быть благополучным по заболеваниям. «Только таким образом сможем сохранить благополучие республики», – заключил он.