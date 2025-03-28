В Татарстане смогут утверждать генпланы без общественных слушаний

Правительство Татарстана сможет устанавливать случаи, когда при подготовке проектов генпланов, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории не потребуется проводить общественные обсуждения. Соответствующий законопроект приняли депутаты на восьмом заседании Госсовета РТ.

«При установлении случаев, когда не будет обязательного проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, мы будем учитывать мнение граждан при размещении объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и создающих угрозу здоровью», – заявил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Правительство также сможет устанавливать случаи, при которых можно будет выдавать градостроительный план земельного участка без документов по планировке территории.

«Упрощение процедур сократит срок подготовки разрешительной документации, ускорит реализацию значимых объектов», – отметил министр.

На той же сессии Госсовета РТ депутаты обсудили введение штрафов за нарушение требований содержания собак. Также детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала о большом количестве несовершеннолетних в СИЗО, а президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».