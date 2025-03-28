Штрафы для владельцев собак и «дорожная карта» для науки: как прошла сессия Госсовета РТ

30-летие Госсовета РТ отметили депутаты на очередной сессии парламента. Они также обсудили введение штрафов за нарушение требований содержания собак. Детский омбудсмен рассказала о большом количестве несовершеннолетних в СИЗО, а президент АН РТ предложил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР. Подробнее - в репортаже «Татар-информа».





Фарид Мухаметшин: «30 лет назад, 30 марта 1995 года, состоялось первое заседание Государственного Совета Татарстана I созыва. В эти дни мы отмечаем эту памятную дату»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«30 лет назад состоялось первое заседание Госсовета I созыва»

«30 лет назад, 30 марта 1995 года, состоялось первое заседание Государственного Совета Татарстана I созыва. В эти дни мы отмечаем эту памятную дату. Сегодня мы пригласили депутатов прежних созывов», – такими словами открыл сегодня восьмое заседание республиканского парламента его руководитель Фарид Мухаметшин, переходя к утверждению повестки дня.

И без того насыщенная, она дополнилась еще несколькими вопросами. В результате депутаты заседали, с двумя перерывами, почти шесть часов. Первая часть заседания была посвящена как раз 30-летию Государственного Совета, а завершилась она открытием выставки, посвященной юбилейной дате.

После первого перерыва депутаты заслушали сразу четыре доклада – Конституционного Совета, Академии наук, Общественной палаты и детского омбудсмена РТ.

Рассказав о работе Академии наук Татарстана в прошлом году, ее руководитель Рифкат Минниханов обратился к депутатам с предложениями. В частности, он попросил рассмотреть возможность ввести налоговый вычет для организаций, инвестирующих в НИОКР, а также установить ставку налога на прибыль для таких предприятий на минимально возможном уровне.

«100-процентный инвестиционный налоговый вычет можно было бы ввести и для налогоплательщиков, безвозмездно передавших имущество или денежные средства государственным научным и образовательным организациям», – заявил президент АН РТ, уточнив, что такие меры уже действуют в других регионах России.

Рифкат Минниханов: «100-процентный инвестиционный налоговый вычет можно было бы ввести и для налогоплательщиков, безвозмездно передавших имущество или денежные средства государственным научным и образовательным организациям» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Бюджетные деньги дают, и они проводят. Это неправильно»

Доклад Рифката Минниханова вызвал заметный интерес у парламентариев, не оставивших его без вопросов.

«У меня есть одна ремарка, – сказал президент Академии наук, прервав череду вопросов. – Везде есть плановые подходы. Есть конференции, их очень много. Но, к сожалению, они рождаются на ходу, еще плюс деньги под это просят. Я считаю, если «дорожная карта» на следующий год не сделана, бюджетом не поддержана, то мероприятия – круглый стол ли, научную сессию – просто не поддерживать. Меня приглашают за неделю до мероприятия выступить на пленарке. Придумали, не буду называть министерство, научное мероприятие. Научное мероприятие готовится минимум за шесть месяцев, а хорошее мероприятие, на самом деле, за год. И за это время могут появиться партнеры. А тут бюджетные деньги дают, и они проводят. Это неправильно», – отметил Минниханов.

Фарид Мухаметшин заверил, что предложение по планированию мероприятий на предстоящий год будет передано Правительству республики. «Чтобы ежегодно министерства и ведомства готовили «дорожную карту». Чтобы заинтересованные предприятия знали, что проводятся такие мероприятия», – подчеркнул он.

Хафиз Миргалимов: «Понятно, что без науки развиваться нельзя. Но есть и проблемы, которые необходимо решить» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Я, конечно, не академик, не кандидат наук, но кое-что представляю»

После обсуждения отчета президента АН РТ депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов попросил дать ему слово, чтобы обозначить проблемы, которые по-прежнему актуальны в сфере науки.

«Я, конечно, не академик, не кандидат наук, но кое-что представляю, так как работаю депутатом уже 20 лет. Академия наук немало делает, значит, от руководителя многое зависит. Понятно, что без науки развиваться нельзя. Но есть и проблемы, которые необходимо решить», – отметил он.

По его словам депутата, в Татарстане, как и в целом по России, так и не решена проблема импортозамещения. Еще одна проблема, по его мнению, связана с тем, что «до сих пор не до конца соединили науку с производством».

«До сих пор ведем параллельный импорт окольными путями. До сих пор не определены те позиции, по которым Татарстан может быть научным лидером, не только российским, но и мировым. Скоро начнет действовать новый федеральный проект по биоэкономике. Насколько мы готовы к этому? Правительство России считает этот проект прорывным. Академия наук должна скоординировать работу в этом направлении», – заявил Миргалимов.

Он также затронул вопросы финансирования науки и подготовки научных кадров. «Зачастую мы видим объявления, когда приглашают на работу водителей общественного транспорта, кондукторов. Их зарплаты соизмеримы с оплатой научных работников. Это недопустимо. Отсюда следует желание или нежелание молодежи идти в науку. Должны быть достойные зарплаты, условия труда, чтобы ученые не уплыли за бугор», – подчеркнул он.

«Хорошее выступление у Миргалимова. Мы его предложения зафиксируем в нашем решении», – похвалил коллегу-коммуниста Мухаметшин.

«Рифкат Нургалиевич оживил работу Академии наук, это чувствуется. Но этого недостаточно. Нам обязательно надо, чтобы вы были «коренником», – добавил глава парламента.

Ирина Волынец: «У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. В Татарстане около 500 родителей в год лишаются родительских прав» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Очень много несовершеннолетних в СИЗО»

Засыпали вопросами депутаты и уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирину Волынец после ее доклада. Так, Руслан Нигматуллин (партия «Новые люди») поинтересовался, как в республике складывается ситуация с лишением граждан родительских прав.

«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. В Татарстане около 500 родителей в год лишаются родительских прав. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то восстановление после лишения – менее 3%», – рассказала детский омбудсмен.

Волынец подчеркнула, что такая проблема существует в целом по России. При этом она отметила, что меры, которые принимаются в республике, часто приводят к тому, что лишения родительских прав удается избежать.

«Судя по вашему докладу, растет преступность среди несовершеннолетних. Какая профилактическая работа ведется, в частности, в связи с тем, что их вербуют?» – спросила депутат (также от «Новых людей») Роза Гайнутдинова.

Волынец ответила, что органы внутренних дел проводят большую работу по профилактике вербовки в ряды правонарушителей. Кроме того, выстраивается работа с родителями в школах и детсадах.

«Родители должны на понятном детям языке объяснить, чем это заканчивается. У нас очень много несовершеннолетних в СИЗО, и большая часть как раз по этим страшным статьям, которые в принципе в голове не совместимы с детьми. И причем сроки там, если измена Родине, – 10 лет без права на УДО. Это страшно, когда ты видишь детей из в общем-то благополучных семей, которые учились в престижных школах и поверили мошенникам, тем, кто смог их убедить, чтобы они себя так вели. И раскаяние наступает слишком поздно», – отметила уполномоченный по правам ребенка.

Алмаз Хисамутдинов: «Предлагается ввести административную ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предлагается ввести административную ответственность за нарушение содержания домашних животных»

По законопроектам у депутатов вопросов не возникло, практически все их приняли без обсуждений. Исключением стал проект закона, которым вносятся изменения в КоАП РТ. Они касаются штрафов за нарушение требований по содержанию домашних животных.

«Предлагается ввести административную ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях, а также за отсутствие обязательной регистрации собаки», – сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, представляя проект закона.

По его словам, за нарушение сначала выносится предупреждение, а после назначается штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. За повторное, в течение года, нарушение требования об обязательной регистрации собаки штраф составит 5 тыс. рублей.

После всех вопросов, заданных Хисамутдинову, слово попросил депутат от «Единой России» Ильдар Шамилов.

«Слово для выступления предоставляется депутату Шамилову. Он целый букварь несет с собой. Шпаргалку!» – сказал Мухаметшин.

Ильдар Шамилов: «Законопроект ведь принимается не для того, чтобы провести учет деревьев или столбов. Вопрос возник из-за очень серьезной проблемы – у нас собаки нападают и загрызают людей, детей» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Нужно более жестко отнестись к этому вопросу, чтобы спасти наших детей»

Шамилов заявил с трибуны, что проект закона недоработан. «Законопроект ведь принимается не для того, чтобы провести учет деревьев или столбов. Вопрос возник из-за очень серьезной проблемы – у нас собаки нападают и загрызают людей, детей», – отметил он.

Для подтверждения своих слов парламентарий привел данные Следственного комитета и Прокуратуры РФ: по фактам нападения бродячих собак на людей в 2023 году было заведено 78 уголовных дел, в 2024-м – 408.

«В Татарстане загрызли женщину, в Оренбургской области ребенка загрызли. Вопрос ведь стоит не в том, чтобы учесть собак, которые тут бегают, а в том, как эту проблему решить. Я надеялся, что инициатор нашего республиканского закона пойдет дальше, потому что федеральный закон говорит, что все зависит от обстановки [в конкретном регионе]. Проблема – спасти людей», – подчеркнул он.

Шамилов признался, что сам уже дважды подвергался опасности нападения собак, поэтому совершает пробежки со специальным баллончиком.

«Поведение стаи еще до конца не изучено. Этот закон нужен, но не в том виде, который принимается. Наверное, нужно более жестко отнестись к этому вопросу, чтобы спасти наших детей. Нужно ставить вопрос о регистрации собаки уже в месте ее приобретения, чтобы ответственность была и на организации, которая ее продает. Законопроект половинчатый, нужно идти дальше», – убежден он.

По словам Мухаметшина, вопрос о нападении собак на людей сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. «Есть очень категоричные суждения. Законопроект, который сейчас рассматриваем, как раз направлен на то, чтобы защитить человека. Что главнее: собака или человек? Мы же не умерщвляем ее [собаку]. Шаг в этом направлении – даем дополнительные полномочия органам исполнительной власти. Эта работа может быть продолжена дальше. Но этот законопроект сегодня важен», – ответил Шамилову глава парламента.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях большинством голосов. За него проголосовали 72 депутата, против выступили двое, воздержались – также двое.

Ирада Аюпова: «Проект республиканского закона направлен на развитие креативной экономики и создание условий для самореализации граждан на основе их творческого и интеллектуального потенциала» Фото: gossov.tatarstan.ru

Парламентарии доработают проект закона о развитии креативных индустрий

К обсуждению законопроекта о развитии креативных (творческих) индустрий пригласили представителей партий, не представленных в парламенте Татарстана. По федеральному законодательству представители непарламентских партий могут участвовать в заседаниях Госсовета не менее одного раза в год.

«Проект республиканского закона направлен на развитие креативной экономики и создание условий для самореализации граждан на основе их творческого и интеллектуального потенциала. Проект закона устанавливает условия деятельности и формы государственной поддержки субъектов креативных индустрий, определяет полномочия в сфере креативных индустрий органов государственной власти Татарстана», – рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, представляя документ.

Цель законопроекта – стимулирование развития креативного предпринимательства, культурного и туристического потенциала, сохранение культурного наследия, создание в республике благоприятных условий для творческой самореализации граждан.

Аюпова уточнила, что креативные индустрии включают в себя множество направлений, начиная от традиционных художественных промыслов и заканчивая компьютерными играми.

После рассмотрения законопроект был принят в первом чтении. Поправки к нему принимаются до 3 апреля.

«Повестка дня рассмотрена полностью. Затянули мы немного. Но и накопившиеся вопросы потребовали нашего внимания. Хочу поблагодарить за терпеливость, за работу. Думаю, что на следующее заседание мы включим поменьше вопросов, не будем так перегружать сессию», – сказал Мухаметшин, завершая заседание.

После этого депутаты проголосовали за закрытие восьмого заседания Госсовета. «Двое, кто воздержался, останьтесь, поработаем еще немножко», – пошутил глава парламента, увидев результаты голосования.