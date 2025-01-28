В Татарстане школьница перевела аферистам мамину зарплату за игровую валюту

О пропаже денег со счёта полицейским рассказала 40-летняя жительница Лениногорска. Выяснилось, что ее 10-летняя дочь от подруги узнала о бесплатной раздаче валюты – «робуксов» из интернет-игры. Она подписалась в мессенджере на аккаунт, после чего ей пришло сообщение о необходимости указать свой возраст и никнейм в игре, а также скриншот разблокированного телефона кого-то из взрослых родственников.

После этого девочке стали поступать угрозы о возбуждении уголовного дела в отношении ее матери, и определении ее самой в детский дом, так как якобы переданная ею информация попала к мошенникам.

Школьнице рассказали, что для якобы испралвении ситуации необходимо в телефоне матери войти в приложение банка и «отвязать» карту аферистов. В итоге, следуя всем инструкциям, школьница перевела мошенникам 20 тысяч рублей.

Возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Татар-информ» рассказывал, что аферисты разработали сайт, на котором якобы можно получить игровую валюту – робуксы, золото и гемы. Они используются в играх Roblox, Standoff2 и Brawl Stars и многих других. Посетителям сайта предлагали выбрать игру, указать количество необходимых им бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. После этого данные геймера попадали в руки злоумышленников.