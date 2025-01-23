Мошенники придумали новый способ кражи данных у юных геймеров

Иллюстрация: «Лаборатория Касперского»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему кражи данных у юных геймеров. Русскоязычным игрокам обещают бесплатные игровые бонусы, а на деле – выманивают данные.

Аферисты разработали сайт, на котором якобы можно получить игровую валюту – робуксы, золото и гемы. Они используются в играх Roblox, Standoff2 и Brawl Stars и многих других. Посетителям сайта предлагали выбрать игру, указать количество необходимых им бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. После этого данные геймера попадали в руки злоумышленников.

«Фишеры придумывают все новые приманки и используют методы социальной инженерии. Например, в рамках этой схемы они искусственно создают ощущение, что нужно торопиться: на сайте указано, что акция ограничена по времени и даже для придания убедительности сообщается причина – якобы бонусы раздаются бесплатно в рекламных целях. Помните, что, когда вас просят авторизоваться через Telegram или другой мессенджер, чтобы получить бонусы в игре – это красный флаг. Также всегда стоит проверять информацию о проводимых акциях на официальных платформах», – рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

По данным экспертов, в России за 2024 год было зафиксировано более 1,7 млн попыток перехода на фишинговые страницы, которые были посвящены компьютерным играм.

Специалисты по кибербезопасности советуют:

· к очень щедрым предложениям в интернете относиться критически;

· не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые;

· использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;

· не вводить конфиденциальные данные на сомнительных ресурсах;

· использовать надежное защитное решение с актуальными базами фишинговых и скамерских ресурсов.

Подробнее о том, как детей и подростков обманывают в Сети, и как они становятся жертвами кибербуллинга, читайте по ссылке.