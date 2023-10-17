В Татарстане сформирован оргкомитет по проведению форума о кадрах для цифровой экономики

В Татарстане сформирован организационный комитет по подготовке и проведению всероссийского профориентационного форума «Новые вызовы: подготовка кадров для цифровой экономики». Соответствующее распоряжение Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Ее заместителем стал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

В состав комитета должны войти еще девять человек. В частности, его членами предложено стать руководителям ООО «1С» Борису Нуралиеву, ПАО «Таттелеком» Айрату Нурутдинову и АО «АйСиЭл — КПО ВС» Евгению Степанову.

Целями создания оргкомитета названы обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов IT-специальностей, а также обеспечение привлекательности работы в Татарстане для IT-специалистов.

Соответственно, основная задача комитета — разработка и реализация мероприятий, направленных на продвижение IT-направления и поддержку будущих специалистов в республике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен зампредом оргкомитета по подготовке и проведению Игр БРИКС.