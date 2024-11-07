Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане семьи погибших в Курской области военных получат 2 млн рублей
В Татарстане члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области подразделений Вооруженных Сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 2 млн рублей. Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Кабинету Министров Республики Татарстан поручено привести свои акты в соответствие с Указом, а также принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.
Выплаты семьям военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции России на Украине и погибших в ходе нее, были введены Указом руководителя республики в июне 2022 года.
Бои в Курской области идут с 6 августа. Вооруженные Силы РФ продолжают действия по разгрому группировки противника. Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП «Bradley» производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»