В Татарстане семьи погибших в Курской области военных получат 2 млн рублей

В Татарстане члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области подразделений Вооруженных Сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 2 млн рублей. Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Кабинету Министров Республики Татарстан поручено привести свои акты в соответствие с Указом, а также принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.

Выплаты семьям военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции России на Украине и погибших в ходе нее, были введены Указом руководителя республики в июне 2022 года.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Вооруженные Силы РФ продолжают действия по разгрому группировки противника. Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП «Bradley» производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.