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В Татарстане семьи контрактников могут не платить за детский сад, школу и вуз
В Татарстане для детей военнослужащих по контракту действует специальная карта «Батыр». Она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков и питания.
Кроме того, с картой «Батыр» школьники могут бесплатно заниматься в любых кружках и спортивных секциях и посещать продлёнку. Также дети могут бесплатно посещать театры и музеи в сопровождении одного взрослого.
Помимо этого, детям военнослужащих по контракту предоставляется приоритетное право на отдых в летних оздоровительных лагерях, среди которых: «Орленок», «Артек» и «Океан». Также они получают право на первоочередное поступление в детские сады и школы.
Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. Такая квота приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.
Если у семьи военнослужащего по контракту были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются на время службы.
Напомним, 27 Мая Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.
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