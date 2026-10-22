В Татарстане семи бывшим осужденным из десяти удается устроиться на работу

В Татарстане после освобождения из мест лишения свободы 74 процентам граждан удается устроиться на работу. Об этом сегодня на открытии межрегионального форума «Пробация в Поволжье: опыт взаимодействия власти и общества в ресоциализации осужденных и лиц, отбывших наказание» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«В республике действует пять центров пробации на 59 мест – это уникальный опыт Республики Татарстан. Здесь человек может получить кров, первую необходимую поддержку после освобождения. По итогам этого года мы видим, что 30 человек получили серьезную системную поддержку. 74% бывших осужденных в Татарстане были трудоустроены», – привела данные министр.

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