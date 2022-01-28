В Татарстане семь школ полностью закрыты на разобщение из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане семь школ полностью закрыты на разобщение, чтобы избежать большого количества заболевших гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На разобщение выведены классы в 214 школах. Полностью закрыты на разобщение три школы в Мензелинском, две – в Лаишевском, по одной – в Черемшанском и Заинском районах», – отметили в министерстве.

В школах Татарстана сегодня не прошел утренний фильтр 751 учащийся, начиная c 1 сентября количество таких обучающихся составило 37 671.

В республике 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 412 новых случаев Covid-19. Это рекордное число заболевших в республике с начала пандемии.