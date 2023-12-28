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В Татарстане сдан последний долгострой — подземная парковка в казанском ЖК «МЧС»
Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного подземного паркинга в казанском ЖК «МЧС».
«Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт», — заявил исполнительный директор фонда Иван Новиков.
Парковка рассчитана на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Работы осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков.
Проектную документацию детально доработали. В результате были демонтированы старые инженерные системы и монтированы новые. На стилобатной части обновили асфальтовое покрытие, установили новую детскую площадку, а также благоустроили дворовую территорию.
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