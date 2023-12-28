В Татарстане сдан последний долгострой — подземная парковка в казанском ЖК «МЧС»

Фото: пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ

Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного подземного паркинга в казанском ЖК «МЧС».

«Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт», — заявил исполнительный директор фонда Иван Новиков.

Парковка рассчитана на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Работы осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков.

Проектную документацию детально доработали. В результате были демонтированы старые инженерные системы и монтированы новые. На стилобатной части обновили асфальтовое покрытие, установили новую детскую площадку, а также благоустроили дворовую территорию.