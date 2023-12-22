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В Казани завершили строительство проблемного подземного паркинга ЖК «МЧС»
Инспекция Госстройнадзора Татарстана сегодня выдала заключения о соответствии требованиям проектной документации подземной парковке в ЖК «МЧС». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Строительство паркинга в доме ЖК „МЧС“ осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков», — сказано в сообщении.
ЗОС получили следующие объекты:
- социально-жилищный комплекс по ул. Ак. Губкина, дом № 1 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, наружными сетями водоснабжения, фекальной и ливневой канализацией, электроснабжения 0,4 кВ, наружного освещения, теплоснабжения. 1- этап строительства. 4-я очередь строительства (блоки А, Б – подземные автостоянки);
- социально-жилищный комплекс, дом № 1 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 2-й этап строительства (блоки В, Г, Д – подземные автостоянки).
Подземный паркинг планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, это позволит восстановить в правах 186 обманутых дольщиков.
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