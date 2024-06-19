В Татарстане с подозрением на ботулизм госпитализирован еще один пациент

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане продолжает расти число госпитализированных с подозрением на ботулизм после употребления зараженного салата «Лобио». По данным Минздрава республики, накануне с такими симптомами был госпитализирован еще один человек, таким образом их общее количество достигло 15.

Ранее сообщалось о 14 выявленных случаях ботулизма, 8 из которых находились в тяжелом состоянии, двое пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Казани с симптомами этого опасного пищевого отравления после употребления салата «Лобио из фасоли» производства московской компании ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН».

По данным Роспотребнадзора, именно продукция этого производителя, изготовленная с многочисленными нарушениями, стала источником вспышки ботулизма в нескольких регионах России, включая Москву, Подмосковье и Нижегородскую область.