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В Татарстане с подозрением на ботулизм госпитализирован еще один пациент
В Татарстане продолжает расти число госпитализированных с подозрением на ботулизм после употребления зараженного салата «Лобио». По данным Минздрава республики, накануне с такими симптомами был госпитализирован еще один человек, таким образом их общее количество достигло 15.
Ранее сообщалось о 14 выявленных случаях ботулизма, 8 из которых находились в тяжелом состоянии, двое пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Все пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Казани с симптомами этого опасного пищевого отравления после употребления салата «Лобио из фасоли» производства московской компании ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН».
По данным Роспотребнадзора, именно продукция этого производителя, изготовленная с многочисленными нарушениями, стала источником вспышки ботулизма в нескольких регионах России, включая Москву, Подмосковье и Нижегородскую область.
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