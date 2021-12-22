В Татарстане с начала учебного года 29 тыс. школьников не прошли утренний фильтр

В Татарстане с начала этого учебного года около 29 тыс. детей и 1,5 тыс. учителей не прошли утренний фильтр в образовательной организации. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Ежедневно утренний фильтр в школах не проходят более 350 детей, примерно 15 учителей. Есть районы, где нет ни одного ребенка, который бы не прошел фильтр. Возникают вопросы, или плохой фильтр, или слишком высокое самосознание у родителей — они просто не отпускают детей в школы, если есть температура. Поэтому мы каждый случай проверяем», — рассказал глава Минобрнауки.

В образовательных организациях Татарстана соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, в том числе ежедневно проводится термометрия учащихся и сотрудников перед входом в учреждение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 95% работников сферы образования прошли вакцинацию от Covid-19.