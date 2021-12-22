В Татарстане 95% работников сферы образования прошли вакцинацию от Covid-19. Есть сотрудники, имеющие медотвод, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Есть образовательные учреждения, где 100% сотрудников прошли вакцинацию. Всего 30 учителей, не прошедших вакцинацию, были отстранены от работы. Им дали возможность привиться, и как только они это сделали, вернулись на работу», — рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин также уточнил, что пока никаких нормативных документов, связанных с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции школьников в возрасте 12 — 17 лет, в министерство не поступало.

«Мы ждем. Если появятся такие распоряжения, нормативные документы Минпросвещения России и оперштаба республики, будем их выполнять. Не думаю, что здесь будут сложности с нашей стороны», — отметил он.